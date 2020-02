L’Associazione Il Colombre di Sassari compie due anni: festeggiamenti domenica 23 febbraio con una serata di teatro e musica

L’Associazione Culturale e di Promozione Sociale Il Colombre compie due anni di attività istituzionale e domenica 23 Febbraio 2020, alle ore 17:30, nello spazio eventi della Libreria Dessì, una serata tra teatro musica e illustrazione, “Il Colombre o dell’impossibile”, per festeggiare insieme e conoscere le novità previste per i prossimi mesi.

Un nome misterioso e come logo un pesce con la bocca aperta che porge una perla, è il Colombre, una creatura nata dalla penna di Dino Buzzati che è anche il nome di un’associazione culturale Sassarese che questo Febbraio ha tagliato il nastro del secondo anno di vita istituzionale.

Un percorso relativamente breve ma già ricco di piccoli traguardi per un’associazione che ha come orizzonte la valorizzazione del territorio e la continua ricerca di contaminazioni culturali.

Una realtà complessa che attraverso le competenze specifiche delle socie e dei soci si muove in diversi ambiti: la didattica ambientale nelle scuole, i progetti di animazione alla lettura, produzione di mostre, presentazione di libri, lo storytelling, la comunicazione, le rassegne che ormai sono attesi appuntamenti cittadini.

Nel 2020, a Maggio è prevista la seconda edizione di “Bardunfula il festival delle Culture e delle Letterature di bambine e bambini” con importanti novità a cominciare dai partner e con la presenza di un vero e proprio comitato scientifico.

Si rinnova anche l’appuntamento con “Resistenze, piccola rassegna partigiana”, durante la settimana del 25 Aprile, il tema che l’associazione affronta quest’anno è quello delicatissimo e urgente del revisionismo storico.

La kermesse del “Twin Peaks Day” cambia nome e diventa “Il Club dei Perdenti” un festival annuale dedicato alle serie Tv e alla cultura nerd, con dibattiti e incontri accompagnati da ospiti esperti. Questo appuntamento imperdibile per ogni nerd da quest’anno entra con orgoglio all’interno della programmazione del Sassari Cosplay and Comics.

Queste solo alcune delle novità, le altre verranno svelate domenica 23 Febbraio, alle 17:30 nello Spazio Eventi della Libreria Dessì in largo Cavallotti 17 a Sassari, dove si svolgerà una serata di autofinanziamento e tesseramento: “Il Colombre o dell’impossibile”.

Sarà un momento speciale anche per festeggiare i due anni di vita associativa, in vero stile Colombre: diversi brani di Dino Buzzati e Albert Camus portati in scena dalle attrici Luana Mulas e Marta Carta, gli attori Giuseppe Salaris e Tony Negroni, alla chitarra Vladimiro Porcu e Sara Pilloni alle illustrazioni.

La narrazione, il potere evocativo delle parole e dei suoni è il modo in cui l’associazione ha deciso di festeggiare il compleanno e cominciare il 2020.

Per info e prenotazioni chiamare 3515616082