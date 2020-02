Lanusei: 18 febbraio, corso teorico-pratico su qualità e sicurezza in RM

L’evento formativo è rivolto a 35 partecipanti per edizione, per i seguenti profili professionali: Dirigente Medico in Anestesia e Rianimazione, in Radiodiagnostica, Infermieri, OSS (Operatori Socio Sanitari), Tecnici della prevenzione, Personale tecnico, Addetti alle pulizie.

Il Corso è stato progettato e reso necessario per far acquisire conoscenze teoriche e pratiche in materia di sicurezza in Risonanza Magnetica a tutti gli Operatori Sanitari e Tecnici, autorizzati all’ingresso al sito, che possono trovarsi a gestire situazioni di emergenza.

In allegato il Programma RMN.