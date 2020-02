La Coop ritira Gelato alla mandorla fior fiore Coop vaschetta 300g: gravi rischi per allergici e intolleranti

Salute sempre più a rischio fra gli scaffali dei supermercati. Continuano le allerte alimentari per prodotti potenzialmente pericolosi. L’ultima è quella della Coop che ha appena ritirato il suo Gelato alla mandorla fior fiore Coop vaschetta 300g. Errori e disattenzione nella fase del confezionamento alla base della decisione.

Presa immediatamente alla prima segnalazione perché l’etichetta non forniva le esatte indicazioni al consumatore. Ovvero non erano riportato un’ingrediente invece presente all’interno della vaschette: soia che potrebbe nuocere gravemente alle persone allergiche e intolleranti a questa sostanza. Il lotto del richiamo è con scadenza 05.2021/06.2021/09.2021. Chi è soggetto a questo tipo di reazione allergica e ha acquistato il gelato nel banco frigo del supermarket della catena non deve assolutamente consumarlo. Ma deve buttarlo via o riportarlo nel punto vendita in cui ha fatto la spesa (in tutt’Italia) per chiedere il rimborso del dovuto. E rinunciare al ” Gelato alla mandorla fior fiore Coop vaschetta 300g ” come si legge nel catalogo dei prodotti Coop.

“La sensibilità a questi allergeni – evidenzia Giovanni D’Agata – presidente dello “Sportello dei Diritti”, porta a sintomi abbastanza gravi come difficoltà respiratoria, fiato corto, asma, tosse. I sintomi che potrebbero essere scatenati in caso di allergia includono prurito e gonfiore a labbra, palato e gola, nausea o vomito, crampi e gonfiori addominali, diarrea, flatulenza, orticaria, difficoltà respiratorie e mal di testa. In caso di reazione allergica grave si può avere a che fare con uno shock anafilattico, situazione caratterizzata da seri problemi respiratori e brusche cadute di pressione che può portare anche alla perdita di coscienza. Nel caso in cui compaiano sintomi di questo tipo è importante cercare subito l’aiuto di un medico.Da un punto di vista sanitario si tratta di una non conformità con un elevato indice di rischio per gli allergici o colori i quali presentano un’intolleranza alla soia. Non ci sono problemi per tutte le altre persone che possono utilizzare senza problemi il prodotto”.