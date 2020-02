India: bimbo di cinque anni sbranato da una leonessa

Una leonessa, improvvisamente uscita da una zona forestale, ha attaccato e ucciso martedì, intorno all’una di notte, un bambino di cinque anni che dormiva in un villaggio indiano alla periferia di Uchaiya, nel distretto di Amreli. L’incidente è avvenuto nell’area di Rajula Taluka (nel distretto di Amreli, Gujarat, con un totale di 194 famiglie residenti) che confina con una densa foresta, quando il felino madre di due cuccioli, secondo i funzionari del corpo forestale, è uscito allo scoperto azzannando il piccolo, Kishor Parmar, portandolo via nel sonno nella foresta.

Una squadra del Dipartimento delle Foreste ha iniziato immediatamente le ricerche e dopo due ore ha ritrovato i resti del cadavere orrendamente mutilato del bambino a circa un chilometro all’interno dell’area forestale.

Non conosciamo le circostanze in cui si è verificato l’incidente nel buio della notte. Ma stiamo indagando sulla questione – ha dichiarato Dushyant Vasavada, capo conservatore delle foreste dell’area faunistica di Junagadh, una suddivisione dell’India, classificata come municipality, di 168.686 abitanti, capoluogo del distretto di Junagadh, nello stato federato del Gujarat.