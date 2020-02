cronaca

Cagliari. Incidente mortale in viale Marconi: individuato presunto responsabile

È un operaio 52enne di Cagliari il presunto autore dell'incidente stradale che la notte tra il 28 e il 29 gennaio ha provocato la morte di Clementina Spalma, la 49enne di Capoterra travolta e uccisa mentre camminava sul cavalcavia in zona Is Pontis Paris, in viale Marconi. L'uomo non si era fermato a prestare soccorso ed era fuggito facendo perdere le proprie tracce.