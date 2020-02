Il traghetto ha urtato uno scoglio: interrotti i collegamenti tra Santa Teresa e Bonifacio

L’impatto ha provocato uno squarcio di circa 8 metri e, conseguentemente, il traghetto e dovuto rientrare in banchina.

L’incidente, verificatosi alle ore 11: 00 circa, non ha provocato feriti, così come non si è registrato sversamento di idrocarburi in mare e nessun allagamento dello scafo. Naturalmente, almeno per oggi, saranno interrotti i collegamenti con Bonifacio. Ovviamente l’incidente ha provocato notevoli disagi, considerato che il traghetto, causa maltempo, ha subito per due giorni uno stop forzato.

La Capitaneria di porto di La Maddalena, che ha giurisdizione su Santa Teresa Gallura, ha avviato immediatamente le indagini per stabilire la dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità.

Nella giornata di ieri i marittimi della Giraglia, precauzionalmente, sono stati sbarcati e hanno trascorso la nottata a terra. La Moby, intanto, ha fatto sapere che oggi stesso sono arrivarti dei tecnici da Livorno per iniziare le operazioni di riparazione del traghetto.