“Il respiro del vento”: in scena il 1° marzo al Teatro Si ‘e Boi di Selargius

Il sipario calerà, dunque, domenica 1 marzo, con un pomeriggio che si articolerà fra il Teatro Si ‘e Boi di Selargius e gli spazi della omonima piazza, che quest’anno hanno ospitato la rassegna.

Il programma del 1° marzo

Come di consueto si partirà alle 16, con “Giochiamo con trasporto”, laboratorio a cura degli Amici della bicicletta di Cagliari, che permetterà ai più piccoli di cimentarsi con la bici a spinta, senza rotelle né pedali, e con “Leggero come un soffio – meccanismi e macchine per l’aria”, laboratorio a cura di Cemea Sardegna.

Lo spazio verrà allestito con vari tavoli di lavoro nei quali verranno proposte attività di costruzione di oggetti che, per il loro funzionamento, sfruttano il movimento dell’aria: giocattoli classici come girandole, aquiloni, altri oggetti volanti e meccanismi che utilizzano la propulsione dell’aria, automobili, battelli, pipette magiche.

Alle 17, immancabile, la merenda e alle 17:30 gran chiusura con “Il respiro del vento“, una nuova produzione firmata Cada Die Teatro, di e con Mauro Mou e Silvestro Ziccardi, regia e collaborazione alla drammaturgia di Alessandro Lay (musiche originali Mauro Mou, Matteo Sanna, Silvestro Ziccardi; luci e suono di Matteo Sanna; contributo realizzazione canzoni Andrea Serra; contributo realizzazione scene Emiliano Biffi, Mario Madeddu, Francesca Pani, Marilena Pittiu; contributo realizzazione costumi Ilaria Porcu; organizzazione Tatiana Floris).

Lo spettacolo: “Il respiro del vento”

La storia di Alizar, un ragazzo che cercando la pioggia perse se stesso, e della sua amata, Mounia, che lo ritrovò seguendo il suo ultimo respiro.

C’era una volta il popolo degli uomini blu. Vivevano vicino a un grande lago così limpido che sulla sua superficie potevi vedere galleggiare le nuvole, le foglie, le stelle e i sassi bianchi del fondo. Certe sere il cielo si rifletteva sull’acqua e colorava il villaggio e i suoi abitanti d’azzurro e di blu.

Ma un anno smise di piovere e il lago si prosciugò. L’anziano del consiglio affida al ragazzo un compito, cercare la pioggia e riportare il lago sulla terra:

Guarda il cielo Alizar, il nostro lago ora è lassù, tu dovrai riportarlo quaggiù.

La stagione teatrale per ragazzi Capitani Coraggiosi è organizzata da Cada Die Teatro con il sostegno del Mibact, della Regione Sardegna (Assessorato alla Cultura) e del Comune di Selargius.

Biglietti:

ingresso 6 euro (5 euro per i residenti a Selargius);

laboratori 2 euro (gratuiti per i residenti a Selargius ma prenotazione necessaria).

Informazioni e prenotazioni:

tel. 328 2553721 – 070 5688072 – 070 565507;

e-mail info@cadadieteatro.com biglietteria@cadadieteatro.com

sito web www.cadadieteatro.com

La biglietteria del Teatro Si ‘E Boi (Piazza Si ‘E Boi, ingresso in via Veneto) apre la domenica alle 15:30.