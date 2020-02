Vinti 500.000 euro a Quartu Sant’Elena (CA) con il biglietto “Il Miliardario”.

A Quartu, in provincia di Cagliari, è stata realizzata – come riporta l’agenzia Agimeg – una vincita di 500.000 euro al Gratta e Vinci. Il tagliando fortunato da 5 euro della serie “Il Miliardario” è stato acquistato presso la tabaccheria di via Porcu. ac/AGIMEG