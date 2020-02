Attualità

I volontari di “Uniti per i Diritti Umani” a Cagliari e Olbia per sensibilizzare i giovani

Allarmati per la continua escalation di atti ben lontani dalla moralità, specialmente da parte di ragazzi sempre più giovani, i volontari di Uniti per i Diritti Umani, con iniziative a Cagliari e Olbia, garantiranno la possibilità di venire a conoscenza dei 30 articoli che costituiscono il documento più sottovalutato dai legislatori ma che rappresenta il più importante sforzo che la comunità internazionale abbia compiuto per unificare tutti sotto il nome di "umano".