I convocati di Maran per Genoa-Cagliari: torna Ragatzu

Per la trasferta genovese Maran dispone di 21 rossoblù per il match contro il Genoa. Ritorna Ragatzu, fuori per diverse settimane per via di una tonsillite. Indisponibili, invece, Ceppitelli, Rog, Pavoletti e Cigarini (squalificato).

I convocati

Portieri: Rafael, Cragno, Olsen;

Difensori: Mattiello, Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Faragò, Pellegrini, Walukiewicz;

Centrocampisti: Nainggolan, Birsa, Oliva, Nandez, Ionita;

Attaccanti: Paloschi, Joao Pedro, Pereiro, Ragatzu, Simeone.