I convocati di Maran per Cagliari-Napoli: fuori Faragò e Cacciatore. Torna Ceppitelli

Il mister rossoblù sceglie i giocatori per la sfida contro il Napoli, in programma domani sera alle 18 presso la Sardegna Arena. Ritorna tra i disponibili Ceppitelli, mentre sono cinque i giocatori indisponibili.

Nonostante le critiche, le polemiche e le tensioni, il Cagliari deve ripartire in campionato. Per farlo Maran convoca i 20 giocatori che cercheranno di fermare in casa il Napoli di Gattuso. Di sicuro la notizia migliore è il ritorno tra i convocati di Ceppitelli, fuori per diverse settimane a causa di una fascite plantare. E’ disponibile anche Cigarini che ha scontato il turno di squalifica. Indisponibili, invece, in cinque: Faragò, Cacciatore, Rog, Pavoletti e lo squalificato Nainggolan.

I convocati

Portieri: Rafael, Cragno, Olsen;

Difensori: Mattiello, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Pellegrini, Walukiewicz, Ceppitelli;

Centrocampisti: Cigarini, Birsa, Oliva, Nandez, Ionita;

Attaccanti: Paloschi, Joao Pedro, Pereiro, Ragatzu, Simeone.

Il match sarà trasmesso in esclusiva TV per gli abbonati Sky sui canali dedicati. Sarà possibile vedere la partita in streaming anche su Sky Go e su Now Tv.