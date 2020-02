I Collage protagonisti di “Ribalta Musicale” su radio internazionale Costa Smeralda

Lunedì 24 febbraio sarà la volta dei Collage, lo storico gruppo che da Olbia, passando da Castrocaro e San Remo, raggiunge le capitali del mondo, conquistando fama e successo internazionale.

Sarà Tore Fazzi a raccontare la storia musicale e professionale del gruppo, accompagnato in questo viaggio a ritroso, da Paolo Masala, manager e talent scout capace di aprire le porte del successo internazionale ai giovanissimi ragazzi partiti da Olbia con il cuore pieno di ottimismo. Le parole cariche di emozione e le canzoni di ieri, saranno protagoniste assolute per i 50 minuti di diretta. Con l’aiuto di Tore Fazzi sarà possibile ripercorrere la storia di più generazioni ; dai primi successi degli anni 70 fino alle ultime hit del gruppo che continua a raccogliere successi internazionali.

Paolo Masala è uno dei personaggi più amati e rispettati nel mondo della musica non solo regionale. I suoi trascorsi da impresario dei Collage, organizzatore di eventi, direttore della Banda Felicino Mibelli e musicista raffinatissimo rappresentano una garanzia di sicuro successo sia per il programma sia per gli ospiti che si alterneranno.

Dallo scorso mese di ottobre i più raffinati nomi della musica si alternano nello spazio che lo studio di radio internazionale Costa Smeralda offre per suonare e cantare dal vivo, per due lunedì al mese.

Le parole si alternano alle note, le storie artistiche s’intrecceranno regalando al pubblico unici e originali momenti musicali, spesso inediti.

Anche la puntata di lunedì 24 febbraio sarà trasmessa in diretta sulle frequenze terrestri,dallo Streaming www.radiointernazionale.it. – in video dalla pagina Facebook @radiointernazionale CostaSmerlada la tua radio da sempre e sulle linee #Aspo di Olbia.