Grande successo e oltre 200 partecipanti per la prima edizione Gallipoli Race  T.O.C.R.

Grande successo e oltre 200 partecipanti per la prima edizione della Gallipoli Race, gara T.O.C.R. (Trail Obstacle Circuit Race) disputatasi il 2 febbraio scorso su uno splendido percorso tracciato nella riserva naturalistica Torre del Pizzo e dell’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli.

La gara è stata organizzata dall’Associazione Ethra Cultura – Spartan Gym in collaborazione con Caroli Hotels e il patrocinio del Comune di Gallipoli. Il Parco dell’Ecoresort Le Sirenè ha offerto scenari mozzafiato che alternano duna mediterranea, pineta, percorsi in terra battuta, canali pluviali, sabbia, tutti elementi che hanno reso unica, avvincente e molto apprezzata la gara. La valorizzazione e la promozione del territorio, ancora una volta, sono passate attraverso lo sport con un’iniziativa ad impatto zero ed altamente sostenibile.

Questi i risultati:

Primo classificato donna: Zahra Et Tabaa

Secondo classificato donna: Simona Capone

Terzo classificato donna: Aurelia Persano

Primo classificato uomo: Simone Spirito

Secondo classificato uomo: Vincenzo Manobianco

Terzo classificato uomo: Domenico Giuliani Domenico

Partners dell’evento sono: Decathlon Cavallino, Alba Tramezzini, Samaflex, Vanity Gioielli, Nutrilite, Alpagross, Divella, Facula.

