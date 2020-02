Google Hash Code: la sfida ha ottenuto un riscontro positivo anche a Sassari

Google Hash Code

L’obiettivo della sfida era quello di trovare una soluzione a un problema algoritmico di ottimizzazione, in questo caso relativo alla scannerizzazione e catalogazione di testi e volumi, sottoposto da Google.

Partecipanti

Tra tutte le partecipanti, solamente 10.724 sono riuscite a concludere la gara con successo: tra queste, 428 erano italiane e 2 sarde, entrambe nell’hub organizzato da Uno Srl in collaborazione con Abinsula.

Di rilievo la performance del team “I Più Pazzi” dell’ITI G.M. Angioy di Sassari. Soltanto due erano gli hub in gara in Sardegna ed entrambi a Sassari da Hubinsula e Over app.

La sfida

La sfida Hash Code è iniziata nel 2014 ed è una competizione che cresce a ogni edizione e serve a incoraggiare e promuovere lo sviluppo tecnologico. La sfida porta, infatti, a migliorare e a far incontrare i talenti digitali in una visione in cui tutti lavorano in un panorama di continua trasformazione tecnologica e nel quale l’economia digitale recita un ruolo di primo piano.