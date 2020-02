Gavoi. Assemblea di Comunidade il 7 febbraio: gli amministratori incontrano gli attivisti e i sostenitori

Comunidade, il movimento politico comunitarista e progressista che esprime l’attuale amministrazione comunale di Gavoi guidata dal sindaco Giovanni Cugusi si riunirà in Assemblea il 7 febbraio alle 19 presso la Sala Consiliare.

La riunione, dedicata al confronto fra gli amministratori, gli attivisti, i sostenitori, i simpatizzanti di Comunidade, ha l’obiettivo di fare il punto su quanto in questi anni si è realizzato e su quanto ancora si sta realizzando del Programma Partecipato e delle idee nate all’interno delle Commissioni della Democrazia Partecipativa.

“A pochi mesi dalla fine del mandato – afferma il sindaco Giovanni Cugusi – come amministratori espressi da Comunidade riteniamo sia importante, per valorizzare al meglio il lavoro svolto in questa consiliatura, fare il punto della situazione e confrontarci con tutti coloro che afferiscono al movimento su quanto realizzato e su quanto ancora necessita alla nostra comunità. Da questo punto in poi il movimento potrà muovere i passi opportuni per una nuova programmazione partecipativa. Il prezioso aiuto degli attivisti e dei cittadini attivi, in questi anni – conclude Cugusi – ha reso possibili i risultati raggiunti e quelli che stiamo raggiungendo e quindi lungo questo percorso procediamo, seguendo il metodo che ci siamo dati già nel 2015”.

Durante l’Assemblea di Comunidade, quindi, gli amministratori partiranno dalla narrazione della loro esperienza, dal confronto con gli attivisti sul presente e sul futuro così da innescare un continuum di azioni politiche partecipative.