Gara Cross Country Roma Douz: 28 Settembre – 5 Ottobre 2020

DrivEvent Adventure è pronta per l’edizione numero zero di questo nuovo evento avventuroso, grazie all’appoggio di Aci Sport e della Federazione Tunisina.

Ritrovo a Roma per le verifiche ed il prologo sugli sterrati attorno alla capitale. Il giorno successivo imbarco da Civitavecchia per raggiungere Tunisi il giorno successivo. Dallo sbarco 4 tappe tra piste e dune tunisine per un totale di 1.000 km di prove speciali, passando per il Colosseo romano ed il Colosseo tunisino di El Jem fino alla porta del deserto di Douz.

A fine tappa bivacco con la possibilità di alloggiare in hotel o in campi tendati. Le cene saranno con menù tunisini ed italiani, a seguire un po’ di festa per divertirsi in compagnia.

La gara è aperta a tutti i piloti ed a tutti i veicoli, l’importante è la sicurezza dei veicoli per potersi divertire senza pensieri.