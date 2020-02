Futuro e Indipendenza Sassari: documento politico assemblea iscritti al 14/02/2020

A Sassari deve tornare il vento Sardista! Questo dovrà essere l’obiettivo di ogni singolo iscritto al PSd’Az Sassarese.

È su questa logica che si è svolta l’assemblea degli iscritti della Sezione Futuro e Indipendenza, che, riunita per eleggere la Segreteria ed il nuovo Direttivo, ha messo l’accento su vari temi della politica locale e sull’operato della Giunta Regionale guidata da Christian Solinas.

Il deludente risultato elettorale della lista del Partito Sardo d’Azione, ottenuto alle ultime elezioni amministrative della nostra città, deve servirci come sprono per un rilancio dell’azione politica del Partito e per la costruzione di una nuova classe dirigente che riporti il PSd’Az di Sassari ai fasti dei tempi passati.

Il successo della campagna di adesione al Partito ci fa ben sperare nel reclutare quelle risorse per la costruzione di un percorso che ci porti alla costituzione del Comitato Cittadino che unisce le varie Sezioni in città, oltre a gettare le basi per la ricostituzione della Federazione Distrettuale di Sassari.

La Sezione Futuro e Indipendenza sta seguendo con grande attenzione l’attività del Sindaco, della nuova Amministrazione Sassarese e del Consiglio Comunale tutto e, a tal proposito, ringrazia il nostro Candidato Sindaco, Mariolino Andria, per l’importante contributo di idee e di proposte che sta dando al dibattito Consiliare. Le sue competenze, puntualità degli interventi e alta correttezza istituzionale, ne fanno un serio punto di riferimento dell’intero Consiglio Comunale.

Sul piano prettamente politico/amministrativo, l’assemblea ha delegato il gruppo dirigente neoeletto nel predisporre un documento di analisi articolata sui massimi temi che interessano la nostra città. Analisi propedeutica alla promozione di un incontro/confronto con il Primo Cittadino sulle grandi questioni aperte. Sarà dopo questa fase che esprimeremo le nostre valutazioni politiche sull’operato dell’Amministrazione in carica.

L’assemblea è stata anche l’occasione per fare una riflessione sul lavoro che la Giunta Regionale, capeggiata dal nostro Segretario Nazionale Solinas, sta portando avanti. Il giudizio non può che essere positivo, soprattutto se si tiene conto della disastrosa situazione amministrativa lasciata da chi lo ha preceduto.

L’importante risultato ottenuto con la “vertenza entrate”, lo sblocco dei concorsi pubblici nella sanità, la stabilizzazione dei dipendenti di Forestas, l’avvio delle procedure per la riforma della legge urbanistica e degli Enti Locali, sono solo alcune delle questioni affrontate e risolte dalla Maggioranza che guida la Sardegna.

Siamo certi che questo sia solo l’inizio di una nuova stagione di riforme e di opere di straordinario interesse politico, amministrativo e sociale che segneranno il cammino di un nuovo riscatto del Popolo Sardo.

Gli iscritti della Sezione Futuro e Indipendenza, dopo aver approvato la relazione del Segretario uscente Gian Carlo Acciaro, e affrontato un costruttivo dibattito, ha confermato all’unanimità lo stesso Gian Carlo Acciaro alla carica di Segretario ed eletto il seguente gruppo dirigente: Morittu Silvia, Arca Luca, Bruno Melis, Vanni Lubino, Fausto Podda, Totore Pisu.

La Segreteria, oltre che dal Segretario G. Carlo Acciaro, è composta dal Vicesegretario Pino Ortu, dal Segretario Amministrativo Tore Fois e dal Segretario Organizzativo Salvatore Ganau.

Il Segretario Politico, Gian Carlo Acciaro