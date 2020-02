Fratelli d’Italia Oristano. Obiettivo: far crescere una nuova classe dirigente per affrontare le sfide imposte dalla politica

Vera grande novità nel panorama oristanese, che da anni non vedeva un partito organizzare percorsi di approfondimento e crescita di natura politica: “Vogliamo riprendere a fare scuola, – racconta il coordinatore provinciale di Fdi, Francesco Mura – dal momento che il metodo dell’improvvisazione è miseramente fallito. La politica non deve essere un passatempo, ma deve far crescere classe dirigente matura”.

“Accademia Italia” è un percorso trasversale, con relatori di spessore che rappresentano l’intero arco costituzionale: “Non vogliamo imporre la nostra idea, ma far crescere menti lucide, pronte ad un’analisi obiettiva delle tematiche che ogni amministratore si trova ad affrontare” – aggiunge Francesco Mura.

Dodici in tutto gli incontri, spalmati tra i mesi di Febbraio e Giugno, durante i quali si affronteranno diversi argomenti: l’analisi della storia politica dalla prima Repubblica ai giorni nostri, nozioni di geopolitica di tutti i livelli istituzionali, programmazione e militanza partitica. Per partecipare, non è necessaria l’iscrizione al partito di Fdi.

Il primo appuntamento è in programma Venerdi 7 Febbraio, alle 18, nella sala riunioni di Via De Castro 29 ad Oristano. Il tema è quello de “La Prima Repubblica”. Relatori saranno tre ex deputati:

-Felicetto Contu, Democrazia Cristiana

-Giorgio Macciotta, Partito Comunista Italiano

-Angelo Rojch, Democrazia Cristiana

Moderatore: Francesco Mura, capogruppo Fdi in Consiglio Regionale

Per info e adesioni:

tel 348-2767377 / 340-9967005

e-mail: fdioristano@gmail.com

Fb: Fratelli d’Italia Oristano