Fim, Uilm, Fismic, Uglm, Aqcfr: crescono i premi efficienza di stabilimento in FCA, CNHI e Marelli 

La media ponderata dei premi pagati in FCA, pur differenti per livello e per stabilimento, è di circa 1.350 euro, più alta quindi dei circa 1.250 euro dell’anno scorso. Tutti gli stabilimenti del gruppo hanno risultati sostanzialmente stabili o in aumento, con Teksid e Comau in forte crescita e PCMA di Napoli che finalmente ha accesso al premio.

La media ponderata dei premi in CNHI ammonta a circa 900 euro, in netto aumento rispetto ai circa 750 euro dell’anno scorso. Quasi tutti gli stabilimenti sono in crescita, con l’eccezione purtroppo di Brescia CV e di Pregnana, che non hanno avuto accesso al premio.

La media ponderata in Marelli è pari a 1.826 euro, quindi ben più alto dei circa 1.000 euro dell’anno scorso. Infine quest’anno tutti gli stabilimenti percepiscono un saldo positivo.

I valori in complessivo aumento rispecchiano sia le buone performance degli stabilimenti sia le novità concordate nell’ultimo rinnovo del CCSL.