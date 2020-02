Febbre alta dopo la crociera: sospetto caso di Coronavirus a Olbia

Una coppia di coniugi olbiesi di ritorno da una crociera è stata segnalata come caso sospetto di Coronavirus; come previsto dal protocollo sanitario, da un paio di giorni si trovano in isolamento nella loro abitazione di Olbia sotto supervisione medica, dato che, immediatamente dopo al loro rientro, sono insorti sintomi quali tosse e febbre alta.

L’Unità di crisi locale del Nord Sardegna, istituita dall’assessorato regionale della Sanità, continuerà a tenere sotto osservazione la coppia, dovendo valutare un loro trasferimento presso l’Unità operativa complessa per malattie infettive del Santissima Trinità di Cagliari o, eventualmente, presso l’Unità operativa complessa di malattie tropicali dell’Aou di Sassari.

Mauro Zuddas

Fonte: Ansa Sardegna.