Fallimento compagnia aerea, Giagoni (Lega): almeno in questi momenti auspicavamo collaborazione, invece siamo alle solite accuse

Il collega consigliere Zedda attacca Salvini, attacca Solinas, attacca la Giunta attacca tutti, ma si mostra ancora una volta incapace di fermarsi a pensare come sarebbe meglio agire per il bene dei sardi, oltre che mostrare di non aver alcun riguardo nel rispetto delle più basilari regole dei rapporti istituzionali.

Il nostro popolo ci chiede un impegno unanime per il conseguimento di un obbiettivo comune, lo chiede alla Regione e lo chiede al Governo. Un popolo che non può essere succube di Ministri che snobbano le regioni per fornire carne fresca da mettere sul fuoco dei loro esponenti regionali.

Fallimento compagnia aerea

Nel gioco della ricerca delle colpe anche noi rappresentanti della maggioranza avremmo potuto ricercare le cause dell’attuale disastro in un passato recente, magari facendo un salto indietro di soli due anni a quel 2017 quando avvenne la vendita delle quote della compagnia aerea, scavare e cercare di capire se la Regione allora avrebbe potuto fare di più per impedire nell’anno successivo che la situazione si aggravasse ma non lo abbiamo fatto per il semplice motivo che adesso come adesso non servirebbe a nessuno. Anzi, ci distrarrebbe solamente da quella che è la nostra meta e non possiamo ne vogliano permetterlo!