Rinvio

Erasmus Sport: rinviato l’Info Day

In ottemperanza alla nota del 24/02/2020 dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, avente oggetto “Indicazioni precauzionali in merito al rischio di diffusione della malattia infettiva COVID – 19” l’evento di presentazione del bando Erasmus Sport, previsto per mercoledì 26 febbraio alle ore 15.00 alla MEM – Mediateca del Mediterraneo di Cagliari, è rinviato a data da destinarsi.