Cagliari: Emirates continua la ricerca di nuovo personale di bordo

L’appuntamento a Cagliari è fissato per domani, venerdì 21 febbraio 2020, alle ore 9:00 in punto, presso l’Hotel Regina Margherita, Viale Regina Margherita 44.

Prima di Cagliari, gli open days di Emirates a Febbraio si sono tenuti a Venezia, Genova, Reggio Calabria e Palermo.

Requisiti per candidarsi

La Compagnia sta cercando assistenti di volo di ambo i sessi, appassionati, spigliati e service oriented, al fine di garantire ai clienti la pluripremiata esperienza di bordo di Emirates.

I candidati che desiderano intraprendere una nuova carriera di volo devono avere determinati requisiti, come un’età non inferiore a 21 anni; nessun tatuaggio visibile quando si indossa la divisa, un’altezza minima di 212 cm in punta di piedi e con il braccio alzato. Possono presentarsi al Recruitment Day con un curriculum vitae (CV) aggiornato in lingua inglese e una foto recente.

Si consiglia, prima di partecipare all’open day, la registrazione al portale del gruppo Emirates. Per ulteriori informazioni sulle sedi e i requisiti del processo di selezione, il dress code richiesto per il colloquio e video tutorial, visitate http://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/.

Ai candidati è richiesta, se necessario, la disponibilità a trascorrere l’intera giornata nella sede indicata. Coloro che saranno selezionati verranno informati sui tempi per i colloqui futuri.

Emirates

Emirates attualmente vola verso 158 destinazioni, in sei continenti, operando con una moderna flotta di 271 aeromobili wide-body. La compagnia aerea è il più grande operatore al mondo di Airbus 380 e Boeing 777.

Emirates offre ai propri candidati un’eccezionale opportunità di carriera, formazione e la possibilità di vivere un ambiente multiculturale ineguagliabile, lavorando con un personale di bordo internazionale proveniente da più di 135 Paesi, incluse più di 500 persone dall’Italia.

Al personale di bordo è offerto un pacchetto d’occupazione che include numerosi benefits come: reddito esente da imposte, alloggio gratuito a Dubai, trasporto da/per l’aeroporto, copertura medica e dentistica e sconti esclusivi su acquisti e attività per il tempo libero a Dubai.

La compagnia aerea, inoltre, concede al personale di bordo numerosi benefits, per sé e per la propria famiglia. Nello specifico, il crescente network globale di Emirates offre numerose opportunità di viaggio in sei continenti. Per maggiori dettagli, visitate la sezione Q&A.

Emirates vola in Italia ormai da oltre 25 anni e, al momento, offre 49 voli settimanali tra Dubai e quattro città italiane, Milano, Roma, Venezia e Bologna.

*Le date e le location potrebbero subire variazioni, i candidati possono trovare su http://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/ eventuali variazioni e aggiornamenti.