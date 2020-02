EG ritira cautelativamente dalle farmacie l’amlodipina, farmaco antipertensivo

L’Amlodipina è un farmaco antipertensivo e antianginoso utilizzato per il trattamento dell’ipertensione, dell’angina pectoris cronica stabile e dell’angina conseguente a vasospasmo.

Nello specifico si tratta del lotto n. 82002V scad. 5-2023 della specialità medicinale AMLODIPINA EU*14CPR 10MG – AIC 037479159.

La decisione, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stata presa a seguito di un riscontro di risultati fuori specifica in studi di stabilità per titolo e uniformità di contenuto.

Le confezioni del lotto in oggetto attualmente giacenti in farmacia devono essere conservate in area sicura e quindi predisposte per essere ritirate da Assinde con la prima tranche utile.