Ecoturismo: presentate 3 startup all’ENIT meets Authentic Amalfi Coast

All’ENIT meets Authentic Amalfi Coast presentata anche Giunko, con junkerapp che è diventata popolarissima.

Siamo felici di essere parte di questo progetto di sostenibilità e riqualificazione del territorio messo in campo dalla Costiera Amalfitana. Il nostro apporto come piattaforma digitale è quello di essere uno strumento abilitante per cittadini e amministrazione per collaborare – ha dichiarato Noemi De Santis, Responsabile Comunicazione di Giunko – per proteggere questo territorio e per rendere più facili azioni. Junker è un’applicazione mobile che aiuta a fare la raccolta differenziata in maniera semplice, veloce e soprattutto senza errori. Junker fa parlare direttamente i prodotti, riconoscendoli uno per uno grazie al codice a barre (più di 1 milione e mezzo di prodotti finora censiti). Scansionando il codice a barre di un prodotto da gettare, Junker lo riconosce, lo scompone nelle materie prime che lo costituiscono e indica in quali bidoni vanno gettate le varie parti nella propria zona. Junker è stata adottata dai Comuni della Costa d’Amalfi, arricchendo la versione per le persone che sono sul territorio della geolocalizzazione dei punti di raccolta del materiale da smaltire. Giunko ha ricevuto in startup il sostegno della misura Smart&Start di Invitalia.