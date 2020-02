È online il video di “North Face”, il nuovo singolo del rapper sardo Smiscio

“North Face” è un brano che racconta lo sforzo quotidiano per superare la perdita di un amico: l’alcol lenisce il dolore che il tempo fatica a cancellare. «…mi rapisce sto drink liscio dentro una pastiglia, giù da un po’, come sto, sbalzi salti non so, tengo testa alle mie domande…» Il brano è prodotto da Lucky e mixata da Roberto Macis. Copertina disegnata da Paynt.

Il video del nuovo singolo “North Face”, girato in bianco e nero, ambientato nelle strade di Siniscola (Nu), il paese di Smiscio, mostra nei primi secondi chi sono i protagonisti, ragazzi, che nel loro sguardo ironico ma anche nostalgico, celano il dolore di aver perso un amico per colpa dell’alcol. Il video nasce da un’idea di Smiscio con la regia e il montaggio di Frank Pilia.

North Face

Smiscio, nome d’arte di Lorenzo Miscera, è un rapper di Siniscola (Nu), in Sardegna. Nel 2012 collabora con la Cronaca Nera, collettivo hip-hop nuorese. Nel 2014 registra “Spiragli di buio”, un percorso autobiografico e introspettivo composto da 8 brani. Durante tutto il 2018 scrive e compone nuove canzoni, si esibisce in alcuni showcase e a settembre firma per la neonata etichetta Bianca Dischi. “Dimmi Com’è” è il primo singolo del suo nuovo corso, prodotto da Noia e mixato da Roberto Macis (ha lavorato, tra gli altri, con Salmo, Rocco Hunt, Jake La Furia, Luchè, Clementino, Entics). Sul finire del 2018 e nei primi mesi del 2019 Smiscio scrive e produce, insieme a Venom e Lucky e sotto la supervisione e il mix di Roberto Macis il suo primo Ep intitolato “CORE” che esce il 20 settembre 2019 per Bianca Dischi distribuito Artist First.