E-Distribuzione informa: lavori all’Asinara sugli impianti elettrici l’11 febbraio

Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, per eseguire delle prove tecniche.

E-Distribuzione invita a non commettere imprudenze contando sul fatto che manca l’energia, a non utilizzare gli ascensori, a adottare le dovute precauzioni per evitare danni a impianti più sensibili quali cancelli elettrici, sistemi di allarme, pc e apparecchiature elettroniche in genere, staccandoli fino alla definitiva ripresa del servizio.

Le squadre opereranno in modo da portare a termine i lavori prima dell’orario previsto, dove possibile: in tal caso l’erogazione sarà ripristinata in anticipo senza ulteriore preavviso.