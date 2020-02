Down The Stone: cambio line up e nuovo album in cantiere

Li ringraziamo per l’enorme contributo dato in questi cinque anni, che rimarranno indelebili per noi.

Commenta Lorenzo Grassi (bassista), congedando a nome della band i due membri uscenti.

I Down the Stone si preparano ora ad affrontare ulteriori sfide e la stesura del secondo album con una nuova formazione. Entra infatti in pianta stabile il chitarrista Dave Swan (già Crue Infection), che collabora con il gruppo da circa un anno; mentre Luca Colombo (già Neodea), ricoprirà il ruolo di cantante e frontman.

Dichiara Lorenzo Grassi:

Siamo felici di dare il benvenuto a Luca nella nostra squadra. Sono bastate poche note insieme alla prima prova per capire che avevamo davanti la persona giusta, per “fame”, voglia, professionalità e talento. Basti pensare che dal provino è già nata la prima canzone insieme. Non vediamo l’ora di proseguire con Luca il percorso iniziato verso il nuovo disco, su cui stiamo lavorando con soddisfazione e ottimi risultati. Con questa formazione, anche alla luce delle nuove sonorità portate da Luca, abbiamo deciso di affidare a Dave Swan il ruolo di chitarrista solista e ritmico.

Down The Stone: la nuova line up

Di seguito la nuova line up dei Down The Stone:

Luca Colombo (voce);

Dave Swan (chitarre);

Lorenzo Grassi (basso);

Fabio Catozzi (batteria).

Down The Stone sui social

Foto di Roberto Mignanego