Donori: sabato 29 febbraio il concerto vocale del Gruppo Cameristico “Ensemble Porrino”

Si comunica che sabato 29 febbraio 2020 a Donori (presso l’ex Monte Granatico, con inizio alle ore 19.30) si terrà il concerto vocale – strumentale “CELEBRI MELODIE – Intramontabili melodie in un percorso fra Musica e Versi” che vedrà protagonista il Gruppo Cameristico “Ensemble Porrino” di Elmas (Ignazio Perra: tenore, clarinetto e Maestro Direttore, Marianna Orrù: mezzo soprano, Elisa Ceravola: flauto traverso/ottavino, Alessio Asunis: tromba, Salvatore Svezia: corno, Marianna Loddo: violino, Matteo Simone Musio: percussioni/glockenspiel, Michele Brandinu: pianoforte, Gianluca Cabras: Live Electronics e Regia Audio).

L’appuntamento musicale sarà caratterizzato dall’esecuzione di celebri melodie di autori, epoche e stili vari , tradizionali e popolari (anche sarde) di vario genere , interpretate in forma colta ed in modo cameristico con un organico appositamente ideato per ottenere un sound d’insieme in grado di produrre un effetto ed una timbrica di particolare e coinvolgente impatto sonoro.

Il concerto predetto è promosso e attuato dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas (con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della P.I. e Spettacolo), nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione e distribuzione degli spettacoli e attività artistico – culturali – musicali che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2020 (la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra), ed in riferimento al concerto in argomento pure in collaborazione con il Comune di Donori.