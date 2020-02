“Donne in musica/Women in Arts”: doppia tappa in Veneto con Margherita Sussarellu

Il 7 marzo la formazione interamente femminile farà un concerto nel teatro Maddalene di Padova e l’8 marzo si esibirà in una mattinée presso lo storico Palazzo Marin a San Marco, nel cuore di Venezia.

Il progetto “Donne in Musica/Women in Arts” nasce da un gruppo di musicisti appartenenti alla formazione strumentale da camera, che conducono uno studio storico e musicologico volto alla riscoperta ed esecuzione di partiture di tutte le epoche storiche composte da donne, e che intendono estendere il loro progetto a tutti gli ambiti della società nel tema comune delle difficoltà storiche incontrate dalle donne nell’emergere in talune arti e professioni tipicamente maschili.

Il progetto “Donne in Musica/Women in Arts” è impegnato nella creazione di una rete internazionale costituita da numerosi artisti e supportata da un pubblico attento alla qualità dell’operato delle donne nella società in tutte le epoche storiche e in quella attuale, in un’ottica di parità di genere da realizzarsi innanzitutto in ambito culturale.

“Donne in musica/Women in Arts”: le Associazioni coinvolte

Sono numerose le associazioni coinvolte in questi due eventi. Il concerto di Padova è sostenuto dal Circolo sardo “Eleonora d’Arborea”, da molti anni impegnato in città nella promozione e gestione di attività di utilità sociale in campo culturale e ricreativo, e dall’associazione padovana “Domna”, nata dall’unione di un gruppo di donne, professioniste in diversi settori e unite dall’impegno comune nella promozione sociale e culturale, con il patrocinio del Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova, nell’ambito di “Padova European Volunteering Capital 2020 – Padova Capitale del Volontariato 2020”.

Il concerto a Venezia è inserito invece all’interno della manifestazione “Voci di Donne”, patrocinato dalla “Città di Venezia”, “Le città in Festa. Marzo donna” e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Consigliera di Parità | Città Metropolitana di Venezia. Tutti uniti per celebrare la figura femminile nella musica e nell’arte nella giornata della celebrazione della figura femminile.

Massimiliano Perlato