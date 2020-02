Domenica 23 Febbraio il “Carnevale di Carbonia”: il programma della manifestazione

L’evento è organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio e il contributo economico del Comune di Carbonia. I carri e i gruppi che intendono prendere parte alla sfilata potranno iscriversi all’evento inviando un’email all’indirizzo proloco.carbonia@hotmail.it entro giovedì 20 Febbraio.

Domenica 23 Febbraio i carri e i gruppi partecipanti si ritroveranno alle ore 15 in piazza Ciusa con partenza alle ore 15.30. Il percorso della sfilata si snoderà lungo le seguenti strade cittadine: via Marche, via Cagliari, via Umbria, via Gramsci, via Fosse Ardeatine, via Manno e con arrivo in piazza Roma, dove alle ore 18 si svolgeranno le premiazioni e l’assegnazione del trofeo Crabò.

L’evento si caratterizzerà per numerose iniziative di intrattenimento, sia per grandi che per i piccini, a cura di Davide Musu. Musica, balli, truccabimbi e divertimento faranno da cornice a un evento imperdibile e con tanti premi in palio:

• 1° premio assoluto al miglior gruppo con carro allegorico: 1.500 euro;

• 1° premio assoluto al miglior gruppo a piedi: 600 euro;

• 1° premio assoluto al miglior gruppo rappresentante una scuola: 600 euro;

• 1° premio assoluto al miglior gruppo di bikers: 500 euro;

• Premio di consolazione di 100 euro per tutti i gruppi partecipanti risultati non vincitori.

Il “Carnevale di Carbonia 2020” vedrà anche la collaborazione delle strutture ricettive della città e della Cooperativa Sistema Museo (soggetto gestore del Sistema museale locale): per l’intera giornata di domenica 23 Febbraio è previsto l’ingresso con biglietto a prezzo ridotto in tutti i musei cittadini.

#CarnevaleCarbonia