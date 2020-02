Domani a Cagliari la presentazione del film “The Answer- Una Storia Vera”

Si terrà domani (mercoledì 5 febbraio) alle 19.15 e alle 21.15 al cinema Greenwich D’Essai di Cagliari la presentazione e proiezione del film “The Answer – Una storia vera”, un’opera epica che presenta Paramhansa Yogananda, uno dei maestri spirituali più conosciuti e venerati del nostro tempo, attraverso la testimonianza vivente e con le parole del suo discepolo diretto Swami Kriyananda, che visse con lui e promise di portare la sua luce alle generazioni future.



“The Answer – Una storia vera” (film in lingua originale inglese, biglietto unico a cinque euro – prenotazioni: Deva 345 5755855) si concentra sulla ricerca tormentata di quest’ultimo, delle sue temporanee illuminazioni e delle notti buie, della sua determinazione a non mollare mai, e del percorso tortuoso che lo ricongiunge alla presenza del suo maestro spirituale. Nella sua ricerca, si riconosce il percorso eterna di ogni individuo che porta, attraverso le costanti battaglie interiori, alla scoperta della propria forza interiore; nella sua sintonia con la visione espansa del maestro, la speranza per il raggiungimento dell’illuminazione.

IL FILM – L’opera racconta la potente storia di un americano, James Donald Walters e ne ritrae la giovanile ricerca della verità, che lo conduce dal suo paese natio, la Romania, prima in Svizzera e poi in Inghilterra, ed infine negli Stati Uniti, dove nel 1948 ad Hollywood in California avviene il suo primo straordinario incontro con Paramhansa Yogananda, il grande Maestro indiano, autore di ‘Autobiografia di uno Yogi’. Il giovane Donald – in seguito Swami Kriyananda – viene immediatamente accettato come discepolo e così iniziare il suo incredibile viaggio spirituale.