Difesa, Calvisi: “La Marina Militare, Forza Armata efficiente e coesa”

Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, nel corso di una visita al Comando in Capo della Squadra Navale, alla quale era presente l’Ammiraglio Treu e tutto il personale dipendente.

In un panorama come quello attuale, in cui le incertezze, le minacce e i fattori di instabilità sono in allarmante aumento nel Mediterraneo, il ruolo della Marina diventa sempre più determinante. Voi – ha proseguito Calvisi – rappresentate una Forza Armata coesa, moderna, efficiente, aperta alla cooperazione, all’integrazione e all’innovazione.

L’obiettivo finale da perseguire – ha concluso il Sottosegretario – è di avere Forze Armate sempre più flessibili, proiettabili e integrate, in grado di operare al meglio nel contesto internazionale. Molto è stato fatto per mantenere questo equilibrio in tutta la lunga storia della Difesa, e anche noi cercheremo di preservarlo, per il bene di tutta la nostra comunità nazionale, dell’Europa e per il mantenimento della stabilità e della sicurezza internazionale.