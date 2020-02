“Auguri di buon lavoro alla senatrice Laura Garavini per la nomina a presidente della Commissione Difesa del Senato. Saprà dare un importante contributo di esperienza e competenza in un ambito delicato e complesso come quello della Difesa”. Lo dichiara il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, per la nomina della senatrice Laura Garavini a presidente della Commissione Difesa del Senato.