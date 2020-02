Deraglia treno alta velocità a Lodi, due morti e 31 feriti. Diretta – Foto

Deraglia treno alta velocità a Lodi, due morti e 31 feriti

Incidente sulla linea alta velocità all’altezza di Casal Pusterlengo (in provincia di Lodi): un treno è deragliato e due vagoni, oltre alla motrice del Frecciarossa, si sono ribaltati. Morti i due macchinisti, mentre i feriti sono 31. Indaga la Procura di Lodi: sotto esame uno scambio.

Andava quasi alla massima velocita’ prevista, circa 290 chilometri orari, il treno Av 9595 deragliato. Il particolare, secondo quanto appreso dall’ANSA, emerge dal riserbo investigativo sui primi accertamenti tecnici, condotti da Polfer e Vigili del fuoco. Il convoglio infatti viaggiava su un tratto rettilineo e in alta velocita’, quando, pare all’altezza di uno scambio, meno di un chilometro prima di dove si sono fermate le carrozze, e’ ‘sviato’.

Sembra che fossero in corso dei lavori di manutenzione sulla linea, ma la dinamica è ancora tutta da accertare. “Sono questioni che devono essere valutate attentamente. La manutenzione sulle linee ferroviarie viene fatta costantemente. Associare una manutenzione all’evento tragico di questa mattina mi sembra assolutamente prematuro in questo momento. Saranno valutate tutte le questioni”. Queste le parole del prefetto di Lodi, che ha aggiunto: “Poteva essere una carneficina”.

“Un amaro risveglio questa mattina, sono profondamente addolorato ed esprimo la mia vicinanza ai parenti dei due macchinisti che questa mattina hanno perso la vita nell’incidente che ha coinvolto il Frecciarossa deragliato sulla linea Milano-Bologna. Un incidente su cui occorre fare chiarezza. Mi sto recando sul posto per capire esattamente cosa sia successo”. E’ quanto ha scritto su Facebook il governatore della Lombardia Attilio Fontana.

La prima ricostruzione – Secondo le forze dell’ordine la motrice del convoglio, dopo essere sviata dai binari per cause ancora da chiarire, sarebbe uscita completamente dalla sede finendo prima contro un carrello o qualche mezzo analogo che si trovava su un binario parallelo, e poi contro una palazzina delle ferrovie, dove ha terminato la sua corsa. Il resto del convoglio avrebbe invece proseguito la corsa ancora un pò con la seconda carrozza che ad un certo punto si sarebbe ribaltata.

FS: cordoglio per la morte dei due macchinisti

Il Gruppo FS Italiane e tutti i ferrovieri esprimono profondo cordoglio per il decesso dei due colleghi macchinisti del treno alta velocità 9595 Milano – Salerno. Il Gruppo FS Italiane è vicino ai familiari dei colleghi offrendo il massimo supporto a loro e a tutte le persone coinvolte nell’incidente di stamattina. Questa la nota diffusa dal Gruppo FS dopo l’incidente nel lodigiano costato la vita a due macchinisti.

LA DIRETTA

10:00 – “Il bilancio definitivo del deragliamento del treno Alta Velocita’ Frecciarossa avvenuto alle 5.35 all’altezza di Ospedaletto Lodigiano, in localita’ Cascina Griona, e’ di 2 persone decedute, 31 feriti. Di questi 4ricoverati in codice giallo a Lodi (2), Cremona e Pavia, e 27 incodice verde negli ospedali di Lodi (8), Melegnano (4), Crema(3), Humanitas (3), Codogno (2), Piacenza (3) e Castel SanGiovanni (4)”. Lo riferisce l’Assessore al Welfare della Regione Lombardia,Giulio Gallera. “Straordinaria la capacita’ di intervento e di coordinamentodell’Azienda Regionale per l’Emergenza Urgenza (AREU) di RegioneLombardia – aggiunge l’assessore Gallera – che ha messoimmediatamente in campo l’attivita’ di Consolle Maxiemergenza, 2elicotteri dotati di dispositivi per il volo notturno, 2automediche, 12 ambulanze e 1 veicolo da 9 posti. Ringraziotutti gli operatori e i volontari intervenuti con grandetempestivita’ e professionalita’”.

9:15 – La Procura della Repubblica di Lodi ha aperto un’inchiesta sull’incidente che e’ avvenuto questa mattina a Ospedaletto Lodigiano lungo la linea dell’alta velocita’ ferroviaria. Sul posto, oltre ai carabinieri e alla polizia con i reparti della Scientifica, e’ arrivata in questo momento anche la Guardia di Finanza e sta arrivando da Milano il nucleo investigativo dei vigili del fuoco.

8:55 – “Sono senza parole per l’incidente #frecciarossa di questa mattina a #Lodi. Un abbraccio forte ai feriti e le mie condoglianze alle famiglie delle vittime. E’ una tragedia inspiegabile, su cui sara’ necessario fare chiarezza”. Lo scrive in un tweet la ministra della Politiche agricole, Teresa Bellanova.

8: 45 – “Sono iniziate le prime attività di riscontro per capire dove è stato il punto zero” del deragliamento “non si possono fare nessun tipo di considerazione sulla dinamica. I tecnici dovranno valutare”. Lo ha detto a Rainews 24 il prefetto di Lodi Marcello Cardona, rispondendo alla domanda del cronista sul deragliamento del treno vicino a Lodi sulla linea ad alta velocità. Il prefetto è sul posto.

8:22 – Ci sono 27 feriti nell’incidente del Frecciarossa 9595 che è deragliato questa mattina nei pressi di Lodi lungo la linea Milano-Bologna. I feriti sono “lievemente contusi” e c’è solo un codice giallo di una persona con una “gamba fratturata”, ha detto a RaiNews24 il colonnello dei carabinieri Massimo Margini.

8:15 – Dalle 5.30 di oggi la circolazione è sospesa sulla linea AV Milano – Bologna per lo svio del treno 9595 Milano-Salerno nei pressi della stazione di Livraga (Lodi). Lo comunica Ferrovie dello Stato, in una nota. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso.Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti.

8:10 – Un treno ad alta velocità sulla linea Milano-Bologna è deragliato nei pressi di Lodi. “Abbiamo registrato questo sviamento del treno. Il bilancio è di due deceduti, i macchinisti, due codici gialli e 25 codici verdi”, ha detto Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile, in collegamento con Skytg24. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali più prossimi.

8:00 – C’erano 28 passeggeri in tutto (oltre al personale viaggiante di Trenitalia) sul treno Av 9595 Milano-Salerno deragliato stamani nei pressi di Livraga (Lodi). Il particolare e’ stato confermato dalla Polfer, che effettua le indagini sul sito dell’incidente. Si tratta, infatti, del primo treno del mattino, partito dalla stazione Centrale del capoluogo lombardo alle 5.10.

7:50 – Le cause del deragliamento del treno sulla linea Milano-Bologna che ha causato la morte di due persone ed il ferimento di una trentina sono in corso di accertamento. La linea è stata sospesa, riferisce Rete Ferroviaria Italiana e tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti.

7:45 – Sarebbe due i morti, a quanto si apprende, nell’incidente del Frecciarossa 9595 che è deragliato questa mattina nei pressi di Lodi lungo la linea Milano-Bologna.

7:10 – Una delle vittime del deragliamento del treno ad alta velocità sulla linea Milano-Bologna, è il macchinista. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sarebbero una trentina i feriti.

6:00 – Almeno due vagoni, oltre alla motrice del Frecciarossa, si sono ribaltati in seguito all’incidente avvenuto a Livraga (Lodi). Ancora sconosciute le cause. I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre i passeggeri dalle lamiere.

