Costiera Amalfitana. Domani, martedì 11 febbraio, il Summit Internazionale sul Turismo

Ferraioli: “Avremo ben 19 rappresentanti di sedi estere di ENIT nel Mondo. L’obiettivo è quello di mettere a confronto chi è responsabile della promozione dell’Italia all’estero con gli operatori dell’economia turistica della Costa d’Amalfi”.

Rossi (Direttore Marketing ENIT): “‘Il ruolo di ENIT e della sua rete estera è quello di valorizzare le imprese e i territori che puntano allo sviluppo turistico sostenibile,

ENIT illustrerà il Piano Annuale 2020 con dati, prospettive, eventi, programmi.

DOMANI – MARTEDI’ – Briefing stampa – ore 10 – Palazzo Mezzacapo – Maiori (SA) –

Interverranno tra gli altri:

Maria Elena Rossi, direttore Marketing e Promozione Enit.

Corrado Matera – Assessore al Turismo della Regione Campania –

Alfredo Bruni e Marco De Guzzis di Invitalia, agenzia per lo sviluppo; Noemi De Santis, founder & marketing manager Giunko – App Junker;

Gianluca Della Campa, project leader Authentic Amalfi Coast;

Robert Piattelli, Co-Founder e Presidente BTO Educational;

Michelangelo Lurgi, presidente Rete Destinazione Sud

“L’ENIT meets Authentic Amalfi Coast si terrà l’11 Febbraio a Maiori, un vero summit sul turismo per il quale avremo in Costiera il meglio della area marketing e promozione di Enit nel Mondo. Un’occasione unica di confronto e dialogo con l’Agenzia nazionale del turismo e grazie alla partecipazione di 19 rappresentanti esteri di Enit anche per approfondire trend e dinamiche della domanda internazionale”. Lo ha annunciato Andrea Ferraioli, Presidente del Distretto Turistico della Costiera Amalfitana.

“Un’opportunità per approfondire progetti di marketing di ognuna delle sedi estere e metterle a confronto con le azioni messe in campo dagli operatori della nostra destinazione.

Durante la giornata di studio avremo anche un importante momento di approfondimento delle misure e gli incentivi di Invitalia – ha proseguito Ferraioli – con la presentazione di tre start up che ce l’hanno fatta.

Chiuderemo con l’analisi reputazione e dell’ecosistema web, rilevata per la Costa d’Amalfi da “The Data Appeal Company”.

Ci sono – insomma – tanti motivi per partecipare a quello che si presenta come un format senza precedenti ed in cui il Distretto Turistico avrà anche l’occasione di raccontare il progetto Authentic Amalfi Coast che sta nascendo proprio in questi mesi”

Un appuntamento di grande importanza per l’economia turistica della destinazione Costa d’Amalfi, ma anche italiana. Domani , Martedì 11 Febbraio dalle ore 9 e 30, presso Palazzo Mezzacapo a Maiori.

Il ruolo di ENIT – ha dichiarato Maria Elena Rossi direttore Marketing e Promozione ENIT che illustrerà il Piano Annuale 2020 con dati sul turismo, programmi, eventi e prospettive – e della sua rete estera è quello di valorizzare le imprese e i territori che puntano allo sviluppo turistico sostenibile, in coerenza con una crescita del valore e del posizionamento sui mercati internazionali. La Costa di Amalfi è un perfetto esempio di questo percorso”.

Una co-produzione ENIT Agenzia Nazionale Turismo e

Distretto Turistico Costa d’Amalfi per un evento senza precedenti che vedrà a confronto esperti ed un parterre di alto profilo su trend e dinamiche della domanda internazionale: analisi, presentazioni, confronti, interviste.

Un appuntamento importante per l’industria turistica che si svolgerà sotto il marchio Authentic Amalfi Coast. Il tutto nelle prestigiose sale di Palazzo Mezzacapo a Maiori, Martedì 11 Febbraio a partire dalle ore 9 e 30. L’obiettivo è quello di mettere a confronto chi è responsabile della promozione dell’Italia all’estero con gli operatori dell’economia turistica della Costa d’Amalfi. La Costiera crede nell’efficacia di questo format: la domanda d’Italia vista dall’estero, le attività 2019 e qualche anticipazione sul 2020 di ENIT Agenzia Nazionale Turismo, il confronto con chi lavora in Costa d’Amalfi sui mercati internazionali.

Durante la convention anche tre panel su Infrastrutture e Mobilità Turistica, Misure e Incentivi per lo sviluppo dell’Economia del Turismo, Analisi della Rete.

Verrà illustrato il progetto Authentic Amalfi Coast per e con gli operatori del pubblico, del privato e del non profit, pensato anche per restituire valore a chi vive in Costa d’Amalfi. Caratteristiche, attori coinvolti, obiettivi attesi, percorso, azioni ed il Contratto di Sviluppo firmato con INVITALIA.

Alle 9 e 30 i saluti del sindaco di Maiori Antonio Capone, seguiranno anche gli interventi dell’assessore al Turismo della Regione Campania Corrado Matera, di Alfredo Bruni e Marco De Guzzis di Invitalia, agenzia per lo sviluppo; Noemi De Santis, founder & marketing manager Giunko; Andrea Ferraioli, presidente del Distretto Turistico Costa d’Amalfi; Gianluca Della Campa, project leader Authentic Amalfi Coast; Marcello Gambardella, Ceo di TraVelMar; Agostino Ingenito, presidente dell’Associazione Bed & Breakfast ed Affittacamere della Campania (Abbac); Michelangelo Lurgi, presidente Rete Destinazione Sud; Robert Piattelli, Co-Founder e Presidente BTO Educational; Mario Romanelli, head of sales Italy The Data Appeal Company; Valerio Russo, Ceo di K’Nature; Simone Spinosa, direttore sede regionale Campania di Sita Sud.

Alle 10 briefing stampa – interviste.

Il Direttore Marketing e Promozione di ENIT Agenzia Nazionale Turismo, Maria Elena Rossi, presenterà e commenterà con il pubblico di ENIT meets Authentic Amalfi Coast, il Piano delle Attività 2020 e le Performance del Turismo Italia 2019.