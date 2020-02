Corso di lingua sarda alla Provincia di Oristano

C’è tempo fino alle 12 di domani 27 febbraio 2020 per presentare domanda di partecipazione al corso di promozione culturale e linguistica organizzato dallo sportello di lingua sarda della Provincia di Oristano, nell’ambito delle attività previste dal progetto “Limba sarda, limba de s’identidade, limba de su mundu”. La proposta didattica di articola in tre moduli: due di alfabetizzazione, per cittadini e per gli operatori del settore turistico, e uno di sensibilizzazione all’educazione linguistica per genitori dei minori.

Con i corsi di alfabetizzazione si vuole promuovere e incentivare l’utilizzo della lingua sarda tramite lo studio e l’approfondimento della grammatica e delle regole ortografiche del sardo, degli esercizi di scrittura e di lettura. Il modulo rivolto ai genitori mira a sensibilizzarli sull’importanza dell’uso quotidiano e consapevole della lingua sarda con i propri figli.

Per partecipare, è necessario compilare la scheda di adesione, scaricabile sui siti istituzionali dei Comuni di residenza di ciascuno, e inviarla all’indirizzo ufficiolinguasarda@provincia.or.it oppure presentarla a mano nel proprio comune. Il calendario con sedi, date e orari verrà comunicato, a iscrizioni chiuse, in seguito alla ricezione delle domande di adesione debitamente compilate. I corsi si terranno nei Comuni con il maggior numero di iscritti, nei mesi di marzo e aprile, eventualmente nel mese di maggio.