Coronavirus – Le dichiarazioni di Agostino Ingenito (Presidente Nazionale B&B)

Garantire la filiera turistica nazionale con sostegni concreti e attività strutturali che riguardino sia le attività imprenditoriali del settore, con dilazione dei pagamenti, sospensione di mutui e prestiti e utenze, defiscalizzazione e credito di imposta e sia quelli non imprenditoriali con precisi impegni per il sostegno al reddito. Occorre lavorare in sinergia per chiarire agli Stati esteri che non vi è alcun pericolo per i turisti, non c’è nessun motivo per chiudere i confini agli italiani e ribadire con chiarezza che in Italia abbiamo il migliore Servizio Sanitario Nazionale che ha portato già alla guarigione di malati affetti da Coronavirus, che nessuno è morto per il Coronavirus in Italia, che città e beni culturali non comportano rischi e che il nostro Patrimonio Ambientale Naturalistico è ampiamente visitabile grazie a meravigliose escursioni. L’Italia c’è, riparte, pronta ad accogliere e ad essere accolta come sempre.