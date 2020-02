Coppa Italia Under 19: il Cagliari Futsal alza il trofeo giovanile

Ad alzare il trofeo, alla fine di una partita combattuta e giocata al Palazzetto di Elmas davanti a un buon pubblico, è il Cagliari Futsal che vince 6-4 nei confronti del Parco Cross Città di Serrenti. Le due squadre giovanili avevano eliminato in precedenza, in semifinale, Ales C5 ed Elmas.

2-1 il risultato per il Cagliari al termine del primo tempo. Nella ripresa i ragazzi di Gianni Melis hanno preso il volo ipotecando risultato e coppa.

Il tabellino marcatori ha visto per il Cagliari Futsal il poker di Fois e una marcatura per Vacca e Fratini. Per il Parco Cross Serrenti tre reti di Orrù e un gol di Succa.