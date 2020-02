“Come bambino”: è uscito il nuovo album di *chisonoio?*

Il 9 marzo sarà prentato in esclusiva alla sala concerti del Teatro Verdi di Sassari, rassegna dedicata alle nuove uscite discografiche a cura Teatro e/o Musica.

Un disco precedentemente concepito e realizzato in coproduzione con lo SoundScapeRecordings Studio di Guido Righi, che lo ha registrato e mixato affidandolo al Mastering di Andrea De Bernardi di Eleven Mastering (Bugo, Edda, Zen Circus e tanti altri).

L’album: “Come bambino”

Dice *chisonoio?*, aka Luca Usai, del suo nuovo lavoro:

“Come bambino” alla fine è arrivato da solo, come per sua volontà, proprio come fa un bambino che vuole nascere e così anche la scelta dell’immagine di copertina. Una foto ritrovata nel cassetto di casa che mi ritrae da bambino nel pieno della vitalità, forse un po’ imbarazzato, catturato da uno scatto in sella a quel piccolo trenino giocattolo sgangherato e multicolore preso in prestito.

E continua:

Siate come bambini! L’augurio è di accogliere e proteggere sempre quel bambino interiore, di portarlo sempre con noi, tenerlo stretto nel cuore, sano, forte, creativo, sensibile, generoso, empatico e vero come solo un bambino sa e può essere davanti alle difficoltà della vita.

Come bambino: la tracklist

10 tracce snelle, toniche, dove la voce e la chitarra acustica sono l’accompagnamento principale, intervallato dalle frasi di piano e synt, i clap hand, le chitarre distorte, rullo e cassa fx e un pizzico di elettronica qua e la per amalgamare il tutto. Il sound è prettamente cantautorale, immerso in sonorità folk e rock fra vintage e moderno.

Suono Il sole A un passo da te la soluzione Civiltà Oltre l’illusione Nel film Uniti e diversi Guru Tu La notte risplendi

Distribuzione

“Come bambino” è acquistabile online e in streaming dal 1° marzo, in tutti gli store digitali, grazie alla collaborazione con la piattaforma Mixnauten globaldistribution che ha accolto la proposta artistica *CHISONOIO?* iscrivendolo gratuitamente e distribuendolo in tutto il mondo.

Il CD

Il formato fisico è stampato a km 0, low budget e il più possibile a basso impatto ambientale, plastic free, grazie alla competenza di Andrea Sole di Chiocciolina Design per la realizzazione del packaging cartoon sleeve e degli inserti interni con il codice QN, con collegamento diretto a una nota facebook con i testi delle canzoni, le foto a opera di Barbara Oggiano e altre curiosità.

Le copie e la stampa grafica CD sono state fatte in collaborazione con Antonio Maciocco di Officine Musicali Sassari, la scelta estetica è quella del simil vinile, l’art work è di Luca Usai.

Musica

YouTube: click qui.

Spotify: click qui.

Video

“A un Passo da Te”: click qui.

“Uniti & Diversi”: click qui.

*CHISONOIO?*: la biografia

*CHISONOIO?* é la fatidica domanda e nome del progetto solista cantautorale di Luca Usai. “Musica e Parole dalla Vita in Su” è il suo motto!

Un progetto in divenire, dove il punto focale è la ricerca incessante del sé autentico, fra giochi di equilibri, ombre e luci che si riflettono dentro e fuori.

Testi e temi universali che lasciano spazio all’interpretazione e alla riflessione. Qualcuno ha provato a definirlo e gli è scappato un “YogaPopRock”.

Alcuni singoli come “lavami&levami” ed “essere felice”, pubblicati nel 2014 e 2015, poi un primo album nel 2017 dal titolo:”Mi Dispiace, Mi Perdono, TI AMO, GRAZIE!”, opera prima scarna ed essenziale prodotta da OfficineMusicaliSassari, registrata in presa diretta da Antonio Maciocco e stampata grazie alla campagna crowdfunding di Musicraiser.

Il 24 agosto 2019 è uscito “STAR” EP, cinque tracce in attesa del nuovo album “Come bambino”, che potete ascoltare cliccando qui.

Recensioni ufficiali di “STAR” EP 2019:

Collaborazioni live

Fra i vari concerti in giro per locali, radio e piccoli festival ci sono gli opening act a:

Giorgio Canali (Rosso Fuoco CSI PGR);

Edda (Ritmo Tribale);

Lorenzo Kruger (nobraino) durante il CSIAMO a Oristano.

*chisonoio?* sui social

Facebook: www.Facebook.com/PaginaChiSonoIo?

Youtube: www.Youtube.com/Chisonoioneltubo