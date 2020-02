Coldiretti: “Bene le nuove norme sui reati agroalimentari”

A dirlo è Coldiretti Sardegna attraverso il suo presidente, Battista Cualbu, dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge sugli illeciti agroalimentari su proposta del Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e della Ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova.

Una norma che fa diretto riferimento al testo di riforma, predisposto da Giancarlo Caselli, nell’ambito dell’Osservatorio Agromafie promosso dalla Coldiretti.

Una legge che aspettavamo e che sollecitavamo da tempo che tutela consumatore e produttore – dice Battista Cualbu. – Le norme in vigore ferme al 1900 sono, infatti, inadeguate e non rispondono ai nuovi reati. Serviva rivedere le sanzioni e ampliare le tutele per il patrimonio agroalimentare made in Italy, come del resto abbiamo sperimentato direttamente due anni fa, dopo la scoperta della truffa degli agnelli romeni spacciati per sardi.