Cinzia Gargano a Sanremo per partecipare ad “Attico Monina”

Un ottimo trampolino di lancio per un talento sfaccettato (è anche ballerina, volto televisivo, è transitata dai musical) confermato in pieno dal nuovo singolo, STUPISCIMI.

“Stupiscimi – racconta Cinzia – nasce dalla voglia di raccontare, in chiave ironica, le molteplici aspettative che ogni incontro di vita porta con sé. Ogni persona che appare nel nostro percorso, indipendentemente dal tipo di relazione che si instaura, rappresenta la voglia e la speranza di ripagare le nostre delusioni precedenti, finendo quasi sempre con il rivelarsi il solito “copione”. La voglia di essere stupita rimane il filo conduttore del brano ma, avendo come “arma di vita” il sorriso, nonostante il finale, non ci resta che raccogliere il segreto che ogni storia porta con sé e augurare “buona felicità”!

Cinzia Gargano, nata a Palermo, comincia il suo percorso artistico già all’età di quattro anni, in veste di ballerina. Dal 2001 prende forma il suo percorso professionale in diverse compagnie teatrali e dal 2009 intraprende un corso accademico biennale di musical dove, oltre a continuare lo studio della danza, si approccia allo studio di altre discipline quali il canto e la recitazione.

Dal 2011 porta in scena diversi musical in qualità di performer e nel 2013 esordisce ufficialmente come cantante entrando a far parte di un trìo vocale femminile, conosciuto con il nome “Le Morgane”, con il quale si esibisce a Palermo e in tutta la Sicilia oltre che in diverse emittenti televisive e radiofoniche regionali e nazionali. Dal 2015 entra a far parte della band “Teresa” e dal 2017 esordisce in veste di cantautrice con la pubblicazione del suo primo singolo dal titolo “AAA CERCASI” che porta in scena durante i suoi live da solista ed in diverse emittenti radiofoniche e televisive; inoltre ,grazie al suo brano, ha la possibilità di passare la selezione ed accedere alla semifinale del format “Fiat Music” di Red Ronnie esibendosi al Teatro Massimo di Siracusa ed in diretta streaming su RoxyBar Tv.

Nel 2018 comincia la collaborazione con “Radio In” in veste di volto televisivo all’interno della trasmissione di “Radio Insieme”, in onda su diverse emittenti regionali. Nello stesso anno il suo progetto cantautorale si arricchisce con un’importante collaborazione: quella con Edoardo Musumeci, chitarrista dei Tinturìa e chitarrista del quartetto acustico di Red Canzian, che da quel momento avrà il ruolo di Produttore Artistico/Chitarrista.

Nel settembre del 2018 pubblica il singolo “Ti amo il meno possibile” in anteprima su All Music Italia e successivamente su tutti i digital store e radio regionali e nazionali. Grazie a questo brano partecipa al contest 1M NEXT, organizzato da iCompany, per avere la possibilità di salire sul palco del Primo Maggio a Roma e si aggiudica la semifinale.

A giugno del 2019 pubblica il secondo singolo dal titolo “TragiFavola” in anteprima su TGCOM24 e a settembre viene invitata dal giornalista, critico musicale e direttore artistico Michele Monina per partecipare al Festivalino di Anatomia Femminile, un format che vede protagoniste le cantautrici italiane emergenti. A novembre partecipa alla fase regionale del Win Sisal Contest organizzato da Giampaolo Rosselli aggiudicandosi la vittoria e la finale nazionale a Milano, grazie al consenso dei giurati presenti in gara: Francesco Rapetti Mogol ed il direttore esecutivo della Sony, Roberto Rossi. Attualmente continua il suo percorso di cantante e di performer dividendosi tra live musicali e spettacoli teatrali, in attesa dell’uscita del suo primo disco dal titolo “Seria – Mente”.