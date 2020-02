“Cazzomene”: dal 14/02 in radio e online, il nuovo singolo dei “Codice a sbarre”

Il brano parla della voglia di liberarsi da quelle catene che impediscono di essere se stessi. A proposito di “Cazzomene“, la band commenta.

Maximus:

Wenzo:

“Cazzomene” non rappresenta in modo banale la ribellione da noi esposta nei brani, bensì una provocazione al mondo esaltando la nostra reale saccenza, il nostro menefreghismo generale riferito a qualsiasi tipo di musica, genere, artista o simili, Cazzomene è il bambino interiore spensierato che non ha paura di esprimersi temendo il giudizio degli altri, è spontaneità.

Frammento:

Il nuovo singolo “Cazzomene“, sarà accompagnato da un video di prossima uscita per la regia di Fanta, che dichiara:

Ogni canzone ha un’anima e, come tale, va rappresentata al meglio. Questo è il mio compito. Ascoltando la traccia più volte sentivo una sensazione di liberazione, di esplosione, come se la parte più profonda e reattiva di me volesse venire a galla. Per questo abbiamo deciso di puntare alla semplicità, puntando unicamente a rappresentare il nostro istinto di ribellione che si fa strada tra la nostra corazza di perbenismo e regole imposte, come delle radici che invertendo la rotta dal profondo si muovono verso l’esterno, verso la libertà.