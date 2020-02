Casa Manno presenta la mostra “Presunta innocenza” di Josephine Sassu

Casa Manno per il Contemporaneo ha il piacere di invitarvi all’inaugurazione della mostra “Presunta innocenza” di Josephine Sassu, a cura di Mariolina Cosseddu. L’evento, organizzato con il patrocinio della Società Dante Alighieri – Comitato di Alghero APS, si terrà sabato 22 febbraio a partire dalle ore 18:00. L’allestimento sarà visitabile fino a lunedì 9 marzo nei giorni di apertura del museo (ven, sab, dom, lun – ore 16.00/20.00) con ingresso a offerta libera.

“Nessun artista dovrebbe mai perdere lo sguardo innocente con cui guardare al mondo, quella capacità di decifrare il reale che solo l’infanzia restituisce nella sua pienezza e autenticità – dichiara la curatrice, Mariolina Cosseddu – E’ ciò che fa Josephine Sassu che della giocosità ha fatto cifra semantica della sua poetica. La Casa Museo di Giuseppe Manno le ha fornito il pretesto per creare una fiaba raffinata e seducente come lei sa fare. Un po’ di ironia, sprazzi di sogno e un pizzico di follia si annodano in un progetto immersivo che chiede la partecipazione dei visitatori in un divertito gioco della memoria”.

L’inaugurazione è prevista per sabato 22 febbraio 2020 alle ore 18.

Fino a lunedì 9 marzo 2020 l’ingresso sarà a offerta libera nei giorni di venerdì, sabato, domenica e lunedì dalle 16:00 alle 20:00.