Cartella diabetologica informatizzata: uno strumento fondamentale

La cartella diabetologica informatizzata è uno strumento indispensabile per un deciso miglioramento dell’assistenza ai malati di diabete e, allo stesso tempo, è fondamentale per permettere alle strutture sanitarie e ai medici, attraverso la gestione integrata dei dati, di monitorare le condizioni dei pazienti, di programmare una distribuzione dei medici diabetologici più equa e funzionale su tutto il territorio regionale e, soprattutto, in un’ottica di razionalizzazione della spesa, di consentire un ingente risparmio al sistema sanitario nazionale.

I primi passi verso l’utilizzo della cartella diabetologica informatizzata nella nostra Isola sono già stati compiuti nel 2010, ma purtroppo ancora oggi questo percorso innovativo non è stato completato: tutti i centri diabetologici sardi non sono in rete, ancora non esiste una Rete Diabetologica regionale e la cartella diabetologica informatizzata non è condivisa né tantomeno integrata con il fascicolo sanitario elettronico.

Purtroppo nemmeno il recente progetto sperimentale di Telemedicina lanciato dall’ATS riuscirà a superare le attuali problematiche, in quanto la sperimentazione non è stata estesa a tutte le strutture ospedaliere sarde ma ha coinvolto soltanto le strutture ex ASL (oggi ATS), lasciando inspiegabilmente fuori due grandissimi centri sanitari, come i Policlinici di Cagliari e Sassari e l’Azienda sanitaria Brotzu di Cagliari.