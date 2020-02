Carnevale

Carrasegare Bonorvesu 2020: dal 20 al 25 febbraio tra maschere e carri allegorici

Anche in questo 2020 l'associazione Giolzi mette in scena un programma di tutta invidia, che vuole promuovere su Carrasegare Bonorvesu, un programma fittissimo che vedrà Bonorva in festa tra coriandoli, maschere e carri allegorici per ben 5 giorni.