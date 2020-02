opportunità

Carbonia. Hai tra i 17 e i 30 anni? unisciti al progetto Wake Up (Lo)Call : iscrizioni entro il 17 Febbraio 2020

Sono stati prorogati al giorno 17 Febbraio 2020 i termini per l'adesione al progetto di dialogo strutturato WAKE UP (LO)CALL, che offre la possibilità ai ragazzi tra i 17 e i 30 anni residenti nei Comuni di Carbonia, Masainas e San Giovanni Suergiu di partecipare alla vita pubblica attraverso la condivisione di necessità, istanze e idee in tutti gli ambiti di loro interesse.