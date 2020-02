Carbonia: 16 febbraio, appuntamento con “Fiabe a Merenda – Oltre il buio”

Domenica 16 febbraio torna “Fiabe a merenda” a Carbonia, con il secondo appuntamento dedicato ai bambini da 5 a 10 anni insieme alle loro famiglie.

Il viaggio nella preistoria continua al Museo Archeologico Villa Sulcis, dove il laboratorio “Oltre il buio” presenterà due nuovi personaggi: Sarek e Samya.

Sarek e Samya vivono nel Paleolitico e sono ansiosi di far esplorare il loro mondo ai piccoli partecipanti e di far loro sperimentare come si dipingeva migliaia di anni fa. L’iniziativa è a cura della Cooperativa Sistema Museo, gestore del circuito museale, in collaborazione con il Comune di Carbonia.

La quota di partecipazione al laboratorio è di 8 euro. Tutti gli appuntamenti iniziano alle 15 con l’accoglienza dei partecipanti e proseguono alle 15.30 con le attività.

La prenotazione è obbligatoria, contattando il Museo Archeologico Villa Sulcis:

I prossimi laboratori si terranno il 15 marzo e il 19 aprile, in altri due spazi del Sistema Museale di Carbonia.

Sito web: www.carboniamusei.it