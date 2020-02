Caprera: il 17 febbraio con gli alunni della Scuola Primaria l’iniziativa “Viva il Pino di Clelia”

Un messaggio positivo da trasmettere alle nuove generazioni. Un albero per la nascita di una nuova vita tra storia e natura. Lunedì 17 febbraio 2020, dalle 9.30 alle 11.30, in occasione del 153° anniversario del Pino di Clelia, il famoso albero che Garibaldi piantò per la nascita di sua figlia Clelia nel 1867, al Compendio Garibaldino di Caprera, gli alunni della Scuola Primaria “Istituto San Vincenzo” di La Maddalena, parteciperanno ad una iniziativa didattica dal titolo “Viva il Pino di Clelia”.

I ragazzi potranno conoscere la ‘Casa Bianca’ dell’Eroe dei Due Mondi, attraverso una visita guidata, che inizierà e si concluderà sotto l’albero monumentale con un simbolico girotondo finale.

Tutti i partecipanti saranno invitati successivamente a realizzare degli elaborati dedicati alla giornata trascorsa al museo, con una particolare attenzione verso la figura del pino e degli alberi in generale, prendendo anche ispirazione dal racconto che Clelia Garibaldi scrisse nel suo libro dedicato al padre. I lavori prodotti verranno esposti a partire da domenica 1 marzo 2020 e per tutte le domeniche dello stesso mese, all’interno della prima piccola dimora di Giuseppe Garibaldi.