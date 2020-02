Cala Gonone, Stintino, Palau: parte il tour di selezione di Club Esse

Previste giornate di incontri venerdì 28 e sabato 29 febbraio, più sabato 14 marzo.

La catena alberghiera italiana conta circa 3000 camere in Sardegna e cerca personale locale per le mansioni alberghiere, per l’intrattenimento e per incarichi dirigenziali.

Parte venerdì 28 febbraio da Cala Gonone (NU) – per poi toccare Stintino (SS) il giorno dopo e concludersi a Palau (OT) sabato 14 marzo – il tour di selezione in Sardegna del personale locale di Club Esse, la catena alberghiera italiana che non ferma la sua crescita sull’isola e quest’anno ha raggiunto quota 12 tra villaggi e resort in gestione e di proprietà, due in più rispetto all’estate 2019.

Un aumento che si traduce anche nel considerevole numero di posizioni aperte per la prossima stagione: 400, in particolare per mansioni strettamente alberghiere – direzione, ricevimento, cucina, servizio sala e bar, economato, housekeeping – ma anche per l’intrattenimento, l’animazione sportiva e l’assistenza bagnanti. Sul sito www.clubesse.it si può trovare il calendario costantemente aggiornato delle opportunità e alla pagina “Lavora con noi” il form da compilare per proporre la propria candidatura.

Club Esse ha a cuore la valorizzazione del territorio sardo, a partire dai prodotti a chilometro zero e dalla cucina, che esalta i sapori, gli odori e le tradizioni del posto. Per questo preferisce cercare “in loco” il personale alberghiero e fornire agli ospiti un’esperienza totalmente immersiva nella cultura sarda, fatta di competenze, ospitalità e amore per la propria storia.

Cala Gonone (NU), una delle più belle e rinomate località della costa Est, il Gruppo può contare su due grandi strutture turistiche che insieme costituiscono uno dei bacini ricettivi più ampi del Nuorese, ben 734 camere. Proprio il Club Esse Palmasera, entrato a far parte dal portafoglio a ottobre, è stato scelto come prima tappa delle giornate di recruiting: appuntamento venerdì 28 febbraio in via del Bue Marino, dalle 14 alle 17. I colloqui, in questo come negli altri casi, saranno effettuati in base all’ordine di arrivo e non sarà possibile fissare preventivamente un appuntamento.

Il giorno successivo i selezionatori si trasferiranno al Nord, precisamente a Stintino (SS), dove Club Esse gestisce tre villaggi di grande richiamo, dopo la recentissima acquisizione del Club Esse Le Tonnare. Per questo, sabato 29 febbraio la giornata di colloqui si svolgerà niente meno che al Palazzetto dello Sport di via delle Frecce Tricolore, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30.

L’ultima occasione, almeno per il momento, per incontrare i responsabili delle risorse umane di Club Esse in Sardegna sarà infine a Palau (OT) sabato 14 marzo, al Club Esse Posada (via del Vecchio Marino), dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 17.30. Sul tratto di costa compresa tra la Gallura, Baia Sardinia e Palau, infatti, il Gruppo ha in gestione ben sei altre strutture.

Esperienza, nel caso dei ruoli più “tecnici”, ma soprattutto entusiasmo, motivazione, disponibilità ed eventualmente conoscenza delle lingue straniere sono le caratteristiche richieste a chi – maggiorenne – voglia unirsi alla grande famiglia di Club Esse, che impiega ogni estate 1500 persone da aprile a ottobre, per un fatturato che ha superato i 30 milioni di euro grazie a 600.000 presenze